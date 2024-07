Mbappé al Real Madrid: realizzo il mio sogno da bambino

Milano, 16 lug. (askanews) - Kylian Mbappé scende in campo allo stadio Santiago Bernabeu per la sua presentazione ufficiale al Real Madrid, davanti a circa 85.000 spettatori. Il campione di calcio francese è un nuovo giocatore dei Blancos. Atmosfera magica allo stadio del Real, dove Mbappé ha detto le sue prime parole ai tifosi nell'emozione generale di tutti, a partire da quella del calciatore: "Cercherò di parlare in spagnolo. Wow, è incredibile essere qui, incredibile! Mi sono addormentato per diversi anni con il sogno di giocare per il Real Madrid. Ora il mio sogno si sta avverando, sono un ragazzo felice, molto felice".

ylian Mbappé si legherà al Real Madrid per i prossimi 5 anni, con un contratto che, secondo Espn, prevede uno stipendio di 16,2 milioni di dollari all'anno al netto delle tasse. Ma non è tutto. A questi, infatti, il club madrileno aggiungerà altri 164 milioni di dollari come bonus per la firma. Cifra, peraltro, che sarà distribuita per tutta la durata dell'accordo: ossia circa 32 milioni di dollari l'anno. Ciò significa che ogni anno l'ex Psg incasserà da Real 48,2 milioni di dollari l'anno.