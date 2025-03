Maximo Ibarra: supervisori dell'AI, così cambierà il mondo del lavoro

Roma, 13 mar. (askanews) - Il mondo si prepara a cambiare nel segno dell'Intelligenza Artificiale. Non ci sarà lavoro o campo dell'attività umana che l'AI non rivolterà da cima a fondo. Maximo Ibarra, CEO di Engineering, spiega come cambierà il mondo del lavoro a margine della presentazione di "AI Impact: La cooperazione persone-tecnologie per le grandi sfide contemporanee", il libro che ha scritto con Paolo Cellini, docente di Economia Digitale della Luiss Guido Carli.

"Fino adesso si è parlato di intelligenza artificiale generativa, machine learning, deep learning, che guardano a un'analisi approfondita dei dati a disposizione per dare delle risposte specifiche o creare dei contenuti; questo ha fatto l'intelligenza artificiale fino ad oggi. Quello che sta avvenendo è il passaggio ulteriore. Gli agenti AI cioè gli algoritmi, cominciano ad eseguire dei compiti e possono farlo con diversi gradi di libertà, dipende dal tipo di istruzioni ricevute. Non è quindi offrire risposte o contenuti ma eseguire compiti che possono essere svolti in totale autonomia, inclusi collegamenti fra agenti AI di infrastrutture diverse. Nel momento in cui questo accade è chiaro che alcuni lavori dovranno subire dei cambiamenti; alcuni non ci saranno più, quelli più ripetitivi, probabilmente quelli amministrativi e più automatizzabili. La vera sfida è quanto tempo servirà per questo cambiamento e di quanto tempo abbiamo bisogno per creare queste nuove professionalità".