Maturità, voci da Modena: "Buona la prima", piace la traccia social

Modena, 18 giu. (askanews) - Un po' di ansia e poi tanto sollievo perché la prima prova è andata e c'è soddisfazione per le tracce. Così i maturandi da Modena, del liceo linguistico e dell'istituto tecnologico Selmi, hanno commentato la prima giornata di prova della maturità. A molti è piaciuta la traccia sui social, terreno conosciuto, ma anche quella sul rispetto.

"Ansia, la prima parola è ansia, ieri notte per esempio non ho dormito moltissimo, anche perché noi la mia generazione è reduce da un esame di terza media media che abbiamo affrontato in Dad, quindi io non sapevo cosa mi sarei dovuta aspettare", dice Greta Pacello, liceo linguistico Selmi di Modena che ha scelto la traccia sul rispetto, non mi interessavano le altre, sentendo la parola femminicio per me che sono una donna è importante".

"É andata abbastanza bene, il tema era facile ho scelto quello sul rispetto. Buona la prima", dice Noè Maselli, istituto tecnico biologico.

Chiara Marino, linguistico ha scelto "la traccia C2 quella più discorsiva che avevo svolto nelle simulazioni sono andata sul sicuro".

Stessa scelta per Cristian Nadalini, linguistico: "La traccia era sui social e sull'indignazione, ho fatto un excursus e mi sono collegato a Pasolini che dice che l'indignazione dell'arte è positiva".

Valentina Casini, istituto tecnico biologico ha parlato anche dell'altra faccia dell'indignazione social, "essendo molto stimolati da tante informazioni non si dà importanza ad altre, come lo sfruttamento minorile, l'indifferenza sociale era un tema molto correlabile".