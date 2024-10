Matteo Romano esce con "Finta Nostalgia": ho trovato il mio spazio

Milano, 22 ott. (askanews) - "Finta Nostalgia" è la realizzazione del percorso musicale e di crescita di Matteo Romano, l'Ep è composto di nove tracce.

"Finta Nostalgia per me nasce un po' come una chiusura degli ultimi tre anni di lavoro e dall'altra parte è un punto di inizio. Ho voluto mettere insieme i punti più importanti della mia carriera fino ad adesso e dall'altra parte anche guardare al futuro, quindi il me di adesso e dove andrà la mia musica da qui in poi. Per questo si chiama Finta Nostalgia, perché guardo indietro, ma in realtà più che guardare indietro prendo in considerazione ciò che è stato per poi guardare avanti, quindi Finta Nostalgia".

La sua musica si è evoluta, senza perdere la frechezza.

"Penso di aver trovato un po' il mio spazio negli ultimi anni, soprattutto di aver trovato la mia voce, ciò che voglio dire, voglio raccontare e aver trovato il modo più giusto per farlo.

Capace di raccontare i sentimenti, le emozioni e i turbamenti della sua generazione, è considerato la voce gentile del pop.

"Allora, penso sicuramente che ci può stare. Cioè, lo vedo nella mia musica e lo percepisco. Ma io di mio, di persona, sono una persona molto gentile e cordiale. Proprio in generale questa cosa secondo me si trasferisce un po' nella mia musica. Ho sempre un po' il dubbio, la paura che questa gentilezza venga scambiata per ingenuità. Non voglio che questa cosa succeda. Cioè, è sempre gentilezza, ma consapevole e soprattutto rivolta a chi se la merita.