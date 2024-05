Matteo Falcinelli, Tajani: incontrerò l'avvocato della famiglia

Roma, 9 mag. (askanews) - "Per me conta quello che ha detto la famiglia, la madre di Matteo Falcinelli ha ringraziato il governo, il ministro degli Esteri, il consolato per ciò che è stato fatto per suo figlio, poi le interpretazioni politiche sono legittime": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto al question time in Senato in merito alla vicenda di Matteo Falcinelli, annunciando di voler incontare il legale incaricato dalla famiglia.

"Il consolato generale ha seguito il caso fin dall'inizio seguendo la famiglia per gli aspetti legali, non appena appreso del trattamento violento a cui è stato sottoposto durante la detenzione abbiamo protestato con l'Ambasciatore Usa a Roma, il Dipartimento di Stato e la polizia di Miami; il Dipartimento ha risposto alla nostra richiesta di chiarimenti in maniera positiva. Per l'assistenza legale mi è arrivata una lettera dell'avvocato incaricato dalla famiglia, che mi ha chiesto di incontrarmi, lo vedrò la prossima settimana. Sto facendo tutto con tempestività come sono abituato a fare, incontrerò personalmente l'avvocato penalista incaricato dalla famiglia", ha concluso.