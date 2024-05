Mattarella: solo Onu può affrontare sfide pace, sicurezza, sviluppo

New York, 7 mag. (askanews) - "L'Onu rappresenta la sola piattaforma in grado, se adeguatamente sostenuta dai suoi Paesi membri, di affrontare le sfide che minacciano la pace, la sicurezza e lo sviluppo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'assemblea generale dove ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia.

Mattarella ha ricordato i tanti teatri di crisi che vedono impegnate le Nazioni unite il cui sistema di risposta "si è confermato in grado di organizzare i necessari piani di intervento, spesso rivelandosi l'unico attore in grado di operare nei contesti più difficili. Ciò nonostante - ha ammesso il capo dello Stato -, il divario fra risorse rese disponibili e necessità continua ad essere enorme". E dunque "ogni prospettiva di rilancio delle sue attività e dei suoi metodi di funzionamento non può dunque che partire dalle determinazioni individuali dei 193 Stati che ne fanno parte ad impegnarsi di più".