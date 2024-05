Mattarella riceve al Quirinale il re Abdullah II di Giordania

Roma, 2 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il re Abdullah II del Regno Hashemita di Giordania.

Presente all'incontro anche il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

Dopo l'accoglienza nel cortile d'onore, i saluti ufficiali e la stretta di mano nel Palazzo. "È un onore per l'Italia averla qui a Roma e un onore per me accoglierla al Quirinale insieme alla delegazione che l'accompagna" ha detto Mattarella ad Abdullah II.

In programma anche l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.