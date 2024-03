Roma, 8 mar. (askanews) - In occasione della festa della donna Sergio Mattarella ha parlato anche delle violenze sulle donne: "Come non ricordarne le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti? Come non ricordare, per tutte, Giulia Cecchettin, la cui tragedia ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia?", ha detto il Presidente della Repubblica, nel suo intervento alla cerimonia al Quirinale per l'8 marzo.