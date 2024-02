Roma, 7 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a palazzo Madama al convegno dedicato all'ex fondatore di An Pinuccio Tatarella, in occasione dei venticinque anni della sua scomparsa, nella Sala Koch. Tra gli interventi, quello del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Presente in sala anche l'ex presidente di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini.