Mattarella in Cina: "Rapporto importante che continua a svilupparsi"

Roma, 8 nov. (askanews) - "Il rapporto che lega Italia e Cina nasce da lontano, è un rapporto antico che si è sviluppato in modo intenso e continua a svilupparsi ed è molto importante per noi che si svolga in maniera positiva, costruttiva e fortemente collaborativa". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando all'istituto di cultura italiana a Pechino nel corso della visita di Stato in Cina.

"Nelle varie articolazioni che qui rappresentano il nostro Paese vi è un'opera preziosa dell'attivita diplomatica in questo immenso Paese, nella dimensione economica, commerciale, culturale, militare, nelle varie dimensioni in cui si interseca il rapporto tra l'Italia e questo grande Paese - ha aggiunto il capo dello Stato -. Un rapporto intenso e crescente, che va avanti negli anni e che è molto importante".