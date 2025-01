Mattarella: cultura risorsa sociale che protegge diritti e solidarietà

Agrigento, 18 gen. (askanews) - La cultura è "una risorsa sociale che fa crescere e protegge i beni più preziosi: la libertà, l'eguaglianza dei diritti, il primato della persona, di ogni persona, la solidarietà". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Agrigento alla cerimonia di apertura di Agrigento Capitale della cultura.

"L'Italia, con i giacimenti culturali che ovunque la contraddistinguono, è essa stessa lezione di dialogo, di pace, di dignità, per l'oggi e per il domani. Ne parlerete in questo anno - ha ricordato il capo dello Stato -. Sapendo che il tema decisivo che investe la cultura è come farne perno di comunità.

Come far diventare la conoscenza, l'arte, la cultura, un bene comune, un patrimonio davvero condiviso".