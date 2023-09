Mattarella alla Camera per il 75esimo della Costituzione

Roma, 19 set. (askanews) - Sergio Mattarella, accolto da un applauso, ha partecipato alla Camera dei deputati alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione italiana.

Alla cerimonia anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra.

Fra i volti non istituzionali l'atleta Bebe Vio, che ha ricordato che col voto di domani in Aula lo sport entrerà a far parte della Costituzione.

La cerimonia è stata aperta dall'inno d'Italia eseguito da Andrea Bocelli.