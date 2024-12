Mattarella accoglie Abu Mazen: benvenuto in Italia, amicizia grande dal 2016

Roma, 13 dic. (askanews) - "Benvenuto a Roma e in Italia. E' un vero piacere incontrarla e accoglierla nuovamente dopo il nostro incontro di tre anni fa. Ricordo con grande piacere la sua accoglienza nel 2016 quando ci siamo visti con grande amicizia a Betlemme. Sarà di grande interesse per me poter dialogare con lei questa mattina". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto, al Quirinale, il Presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas.

"Dopo l'orrore del 7 ottobre si è aperta una spirale inaccettabile di violenza su Gaza che ha colpito i civili, donne e bambini. Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ci auguriamo che la soluzione due stati due popoli sia immediata. Senza questa prospettiva ci saranno sempre esplosioni di violenze" ha affermato il presidente della Repubblica.

"Una volta che ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, l'autorità palestinese dovrà avere un ruolo centrale" ha concluso Mattarella.