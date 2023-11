Mattarella a Seoul: sottoscritti accordi economici e scientifici tra Italia e Corea

Seoul, 8 nov. (askanews) - "Abbiamo sottolineato come in Italia si avverta grande ammirazione per le eccellenze dell'economia coreana; l'industria coreana è protagonista in grandi punte avanzate della ricerca industriale nella comunità internazionale e questo rende ancora più importanti gli accordi che si sono raggiunti quest'oggi e firmati alla presenza del presidente Yoon e mia".

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella dichiarazione al termine del colloquio con il presidente coreano a Soul.

"L'accordo tra i Ministeri del Commercio e Industria della Corea e del nostro Ministero delle Imprese - ha sottolineato Mattarella - l'accordo per la collaborazione spaziale, crescente che intendiamo sviluppare molto, tra l'Agenzia spaziale Coreana e quella italiana, tra l'Istituto coreano di Ricerca spaziale e la nostra Agenzia spaziale, il protocollo di accordo che si è registrato tra l'istituto coreano di Scienze di base e l'Istituto di Fisica nucleare d'Italia. Sono tutti d'accordi che aggiungono tasselli ulteriori, a cui altri se ne aggiungeranno velocemente del costo del tempo per stimolare ulteriormente il quadro delle collaborazioni scientifiche tra Corea e Italia".