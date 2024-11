Mattarella a Pechino incontra il primo ministro cinese Li Qiang

Pechino, 9 nov. (askanews) - Durante la visita di Stato in Cina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il premier cinese Li Qiang nella sala del Popolo a Pechino.

"E' un piacere incontrare il primo ministro e sviluppare l'amicizia, la stima e la collaborazione" tra Italia e Cina, rinnovate anche "nel colloquio con il Presidente Xi con il quale abbiamo parlato del rapporto intenso che lega Cina e Italia e della grande considerazione per l'azione del presidente" ha dichiarato il capo dello Stato.

"C'è un'esigenza di riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali, tra importazione ed esportazione, tra Cina e Italia - ha detto Mattarella - così come abbiamo a cuore gli investimenti cinesi in Italia e incoraggiamo quelli italiani in Cina che sono cresciuti velocemente e auspichiamo la stessa rapida crescita per quelli cinesi".

Mattarella ha poi deposto una corona al Monumento degli Eroi del Popolo, durante una cerimonia in cui ha risuonato l'inno italiano.