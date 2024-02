Mattarella a Cipro visita la nave Bergamini al porto di Limassol

Roma, 27 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Cipro, è salito a bordo della nave Bergamini della Marina militare ormeggiata al porto di Limassol.

Presenti il capo di Stato maggiore della Marina, Enrico Credendino e il capitano della nave, capitano di fregata Francesco Salvatorico Coronas. La nave attualmente è impegnata nell'operazione Mediterraneo sicuro con a bordo 183 marinai.

"I militari della Marina sono impegnati in un'operazione importante in questo periodo in cui tanti eventi hanno accentuato le tensioni in tante regioni del mondo: le nostre forze armate, e in particolare la Marina, sono impegnate su vari fronti: per esigenze umanitarie a Gaza, per il contrasto alla pirateria, per la sicurezza della libertà di navigazione nel Mar Rosso", ha detto Mattarella. "Le missioni militari sono preziose per il contributo che l'Italia offre e reca alla comunità internazionale per la stabilità e per la pace", ha aggiunto.