"Matilda il Musical" al Sistina, Luca Ward nei panni della preside

Roma, 30 nov. (askanews) - Lo spettacolo di Natale perfetto per tutta la famiglia che farà battere il cuore di grandi e piccini: arriva per la prima volta in Italia l'atteso "Matilda il Musical", firmato Massimo Romeo Piparo, che debutterà al Teatro Sistina il 7 dicembre, in scena fino al 7 gennaio 2024.

Al centro del racconto una ragazzina dall'intelligenza vivace dotata di super poteri. Spiega Massimo Romeo Piparo: "Matilda è uno spettacolo per tuta la famiglia, in questo momento attualissimo perché ha al centro della storia una bambina e una maestra, due pilastri che oggi nella nostra società sono in forte crisi e che meriterebbero una rivoluzione".

Sul palco uno degli attori italiani più amati, Luca Ward, a vestire i panni della Signorina Trinciabue, la terribile preside della scuola frequentata da Matilda. "Io sono l'insegnante cattiva, sbagliata, ma il musical è molto molto luminoso, c'è una nuvola di bambini straordinari, che vengono dall'Accademia Il Sistina di Roma e questo lo dice lunga di quanto siano importanti queste Accademie per i ragazzi".