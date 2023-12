Arriva la prima serie speciale dedicata alla Maserati MC20, che si caratterizza per la particolare personalizzazione estetica ispirata ai toni scuri, come si evince dal nome. La nuova edizione limitata si chiama infatti "Notte" e sarà prodotta in 50 esemplari destinati a tutti i mercati: una tiratura davvero ridotta che la rende ancora più esclusiva.