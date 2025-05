Marattin: Ue senza soggettività politica, noi rimpiazzati da Polonia

Roma, 16 mag. (askanews) - "L'Europa ha pagato la metà delle armi all'Ucraina e il fatto che non si sieda al tavolo dei colloqui di pace indica una mancanza di soggettività politica dell'Europa. Quello che Macron, Starmer, Scholz e la Polonia stanno facendo è provare a dare soggettività politica all'Europa in un momento in cui l'ombrello americano della sicurezza pare non esserci più. Pensare che noi stiamo fuori da quel gruppo lì, rimpiazzati perfino dalla Polonia (con tutto il rispetto per la Polonia) non è una gran cosa": lo ha dichiarato il deputato Luigi Marattin, del partito Liberaldemocratico, ospite a Start su Sky TG24.