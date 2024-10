Manuel Manzoni: manutenzione e rivoluzione settore Oil and Gas

Roma, 28 ott. - Manuel Manzoni, giovane imprenditore bergamasco, ha trasformato la sua carriera fondando VPS Italy nel 2016, con l'intento di colmare le lacune nel mercato delle valvole per il settore Oil and Gas. La spinta per intraprendere questa avventura è arrivata dalla nascita del suo primo figlio, che lo ha motivato a superare le incertezze di un periodo economico instabile.

Manuel consiglia agli aspiranti imprenditori di avere pazienza, evitando di scoraggiarsi di fronte a risultati iniziali deludenti. Costruire un network di supporto e creare relazioni solide con fornitori e dipendenti sono elementi chiave per un ambiente lavorativo produttivo.

Contrariamente a chi consiglia di concentrarsi su un'unica attività, Manuel promuove la diversificazione. Durante la pandemia, ha cercato opportunità negli Emirati Arabi Uniti, nonostante un inizio segnato da un investimento fallimentare. Considera il fallimento una lezione fondamentale e un trampolino per nuove opportunità, lavorando ora con un nuovo team per guidare altre aziende nel superare simili insuccessi.

Manuel enfatizza l'importanza della passione, dell'analisi dei dati e di una leadership empatica. Ispirato da John D. Rockefeller, crede nel valore del lavoro di squadra, preferendo guadagnare "l'1% dagli sforzi di cento persone piuttosto che il 100% dal proprio lavoro". Questa filosofia promuove un ambiente di lavoro positivo e motivante.

La storia di Manuel è un esempio di come le sfide possano essere trasformate in opportunità grazie a determinazione e adattamento. Oggi, esplora tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, per scalare il business e ottimizzare il contesto italiano a suo favore. In sintesi, Manuel Manzoni è un imprenditore visionario che dimostra come passione, perseveranza e la capacità di apprendere dai fallimenti possano portare al successo, ispirando chi desidera lasciare un segno nel mondo degli affari.