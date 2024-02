Mannoia alla Camera per sostenere liberazione di Julian Assange

Roma, 16 feb. (askanews) - "La liberazione di Assange e soprattutto la non estradizione negli Stati Uniti. Sono qui a portare la mia testimonianza e il mio appoggio per questa causa. La liberazione di Assange non è soltanto un fattore umano, ma c'è in gioco la libertà di informazione e questa è la cosa che mette più paura di tutto". Lo ha dichiarato la cantautrice Fiorella Mannoia, intervenuta alla conferenza stampa alla Camera su "Julian Assange - La difesa della libertà di stampa e i pericoli dell'estradizione", promossa dalla deputata Cinquestelle Stefania Ascari