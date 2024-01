Manifestazioni in Francia contro il sessismo e l'affaire Depardieu

Parigi, 12 gen. (askanews) - Maniferstazione in Francia a Parigi e a Lille contro il sessismo, conto i commenti del Presidente Emmanuel Macron a sostegno di Gérard Depardieu e per sostenere le vittime di violenza sessuale. Il presidente aveva dato il suo sostegno a Gérard Depardieu, incriminato per stupro e preso di mira da tre denunce per violenza sessuale o stupro che lui respinge, definendolo un "grande attore" che rende "orgogliosa" la Francia e denuncia una "caccia all'uomo". Le parole del Presidente della Repubblica "mandano un pessimo segnale alle vittime", dice un attivista. "Basta con questo vecchio mondo" hanno gridato i manifestanti. Gli incontri promossi da associazioni femministe si sono tenuti in una trentina di città francesi