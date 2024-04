Manifestazione pro e contro Trump davanti alla corte di New York

New York, 16 apr. (askanews) - Si è concluso senza riuscire a selezionare giurati il primo giorno del processo contro l'ex presidente Donald Trump, accusato di aver falsificato documenti finanziari della sua organizzazione per usare fondi neri per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stormy Daniels su una presunta relazione.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, almeno 50 persone delle 96 scrutinate su ordine del giudice Juan Merchan sono state scartate per aver affermato di non poter essere imparziali. La selezione della giuria appare quindi molto complessa e continuerà oggi.

Davanti alla Corte della grande mela centinaia di manifestanti pro e contro Trump.