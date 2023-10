Manifestazione a Londra davanti alla BBC che dà voce ad Hamas

Londra, 17 ott. (askanews) - Circa 250 persone si sono radunate davanti alla sede principale della BBC a Londra per manifestare contro la decisione dell'emittente britannica di non definire Hamas come terrorista. I manifestanti dell'evento del 16 ottobre 2023, organizzato da gruppi ebraici, hanno cantato "Hamas, terroristi" e "Vergogna Tu" all'emittente per aver preso la decisione editoriale di riferirsi a Hamas come militanti, o un gruppo militante.

In una dichiarazione, l'emittente ha spiegatp: "La BBC, insieme a molte altre testate giornalistiche britanniche e globali, usa la parola 'terrorista', ma la attribuisce. Abbiamo chiarito al nostro pubblico che Hamas è considerata un'organizzazione terroristica dal Regno Unito e da altri governi e che ha "le mani sporche di sangue".