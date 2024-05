Maltempo Veneto, Zaia: caduti 230 mm pioggia in 6 ore e non è finita

Roma, 16 mag. (askanews) - Per darvi una dimensione, a parte la piovosità, siamo arrivati a 230 millimetri d'acqua in sei ore, misure che si raggiungono in 24 ore per una buona alluvione. Quindi una grande intensità, caratterizzata da rovesci impressionanti e per darvi una dimensione era la prima volta che avevamo aperto tutti i bacini, tutti i bacini di laminazione, da viale Diaz che stanotte ha avuto il suo battesimo, a tutto quello che sono le altre realtà": a dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia dal punto stampa alla Protezione Civile di Venezia per l'emergenza maltempo.

"Al di là di questo, mi interessa ricordare che da un lato abbiamo danni importanti perché abbiamo avuto tre sfondamenti arginali, e dall'altro se ne sono andati un paio di ponti a Malo (vicentino), frane e casini vari. Le preoccupazioni sono le previsioni delle prossime, ore. Le previsioni ci impongono di dire ai cittadini di fare molta attenzione e di non andare a fare foto dei fiumi in piena perché c'è sempre il rischio di sfondamento degli argini".