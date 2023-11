Maltempo, Tajani: in Toscana non a raccontare, ma a portare fatti

Firenze, 6 nov. (askanews) - "Non vengo a raccontare nulla, vengo a portare fatti. Vengo a portare i fondi che sono a disposizione delle imprese, quindi risposte concrete, nessuna passerella. Questo incontro serve soprattutto agli imprenditori per cosa devono fare per ottenere questi fondi. Già c'è una mail a loro disposizione. Poi sarà tutto legato alle questioni tecniche su come ottenere i fondi da Sace Simest e Ice". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro in palazzo comunale a Prato con le imprese colpite dai danni del maltempo in Toscana.