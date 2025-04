Maltempo Piemonte, soccorsi ad alluvionati, situazione in miglioramento

Crescentino, 18 apr. (askanews) - Sono 700 i Vigili del fuoco al lavoro in Piemonte per far fronte ai danni generati dalle forti piogge che stanno interessando la regione dalla notte del 16 aprile: portati a termine oltre 1.000 interventi, molti dei quali nelle province di Torino, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola.

Attualmente la situazione è in miglioramento, fino a tarda sera sono proseguite le operazioni di soccorso per portare al sicuro persone in difficoltà nelle proprie abitazioni allagate: Giovedì sera da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli che con la squadra in assetto alluvionale è intervenuta a Crescentino, in loc. Galli, per portare al sicuro 4 persone che a causa dell'esondazione del fiume Dora Baltea erano rimaste isolate insieme ai loro cani e gatti.

Squadre tuttora al lavoro per prosciugamenti, rimozione di alberi caduti o pericolanti, la messa in sicurezza di aree coinvolte da frane.

Salvata anche una persona in acqua aggrappata alla propria auto travolta dalla piena del fiume Po nel comune di Brusasco.