Maltempo, le operazioni di soccorso con l'elicottero nel vicentino

Milano, 28 feb. (askanews) - Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito Vicenza. Da ieri portati a termine dalle squadre 147 operazioni di soccorso, tra cui l'evacuazione di 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, con l'elicottero Drago VF154 e con un gommone. In via Marosticana sono state evacuate con un gommone dai vigili del fuoco 10 persone rimaste bloccate in un centro di smistamento postale per l'innalzamento del livello dell'acqua.