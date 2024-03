Maltempo in Liguria, frana sulla SS 45: tre paesi isolati

Genova, 29 mar. (askanews) - In Liguria il maltempo degli ultimi giorni ha causato diverse frane e smottamenti. A Bargagli, nell'entroterra di Genova, si è verificata la frana più grave, che ha invaso e interrotto la strada statale 45, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco.

Dall'alba le squadre sono al lavoro, anche con il nucleo cinofilo, per escludere l'eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento. Terra, sassi e alberi sono caduti sulla carreggiata subito dopo località La Presa, nei pressi del bivio per Viganego, che permette di raggiungere anche i paesi di Cisiano e Terrusso. Le tre località risultano al momento isolate. Problemi anche nel Ponente ligure, invece, dove una caduta di materiale all'altezza del Malpasso ha portato alla chiusura in via precauzionale della via Aurelia tra Varigotti e Noli, in provincia di Savona.