Maltempo, i racconti da Traversara: abbiamo perso tutto in 10 minuti

Milano, 20 set. (askanews) - "È successo tutto in 10 minuti, è arrivata una ondata e ha portato via tutto e siamo tutti senza più niente e pieni di fango". A parlare è Silvia Baldini, un abitante di Traversara, in Emilia Romagna, alle prese con le conseguenze della tempesta Boris. La frazione di Bagnacavallo è stata allagata dalla rottura dell'argine del fiume Lamone.

"Sono passati la sera precedente al disastro verso le 10 ci hanno detto di di evacuare di andare via quello che abbiamo fatto quindi ieri questa tragedia l'abbiamo vissuta da casa di parenti non eravamo riusciti a venire stamattina", ha detto Samuele Babini.

"La macchina della Comune ci ha avvisato che c'era un'allerta meteo e di andare piano superiori o di evacuare perché io non ho sentito bene, ho telefonato al numero dell'emergenza e il signore che mi ha risposto mi ha consigliato di evacuare proprio, poi in quel frangente mio marito era di sopra hanno suonato ai campanelli e ci hanno detto che c'era un'ordinanza proprio e di andare via", ha raccontato Piera Alboni.