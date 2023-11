Maltempo, Giani: a Toscana solidarietà di Mattarella e Governo

Milano, 3 nov. (askanews) - "Sono molto grato al presidente Mattarella che mi ha telefonato usando delle parole di particolare vicinanza, affetto e solidarietà a tutti i toscani colpiti. Stamattina, mi sono sentito con la presidente Giorgia Meloni, che poi correttamente ha portato quello che era lo stato di emergenza che io avevo dichiarato ieri sera in tarda serata come stato di calamità nazionale stamani al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando del maltempo che si è abbattuto sulla regione.

"Siamo stati in contatto con il ministro Salvini -ha aggiunto Giani- per vedere di ripristinare prima possibile i collegamenti sull'autostrada, la A11 stanotte è stata chiusa, c'erano degli smottamenti, ora è stata ripristinata anche se parzialmente su alcune corsie; e le ferrovie, dove si sta lavorando per ripristinare i tratti chiusi, da Prato a Pistoia e da Prato a Vernio, ho parlato costantemente con il ministro della Protezione Civile Musumeci, ho avuto una solidarietà sentita da parte di colleghi presidenti di Regione, Stefano Bonaccini che mi ha chiamato subito, Giovanni Toti presidente della Regione Liguria, il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio, e poi mi sono sentito con Elly Schlein fin da ieri sera. Ho visto -ha concluso Giani- una grande solidarietà in tutta Italia".