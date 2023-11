Roma, 9 nov. (askanews) - "In Toscana sono cadute quantità di acqua mai viste, c'è ancora da lavorare per giorni". Così il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. "Resta da fare una azione di ripulitura di alcune aree, la conta danni e il ripristino delle infrastrutture, in cinque province è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ma stiamo valutando di estenderlo ad altri territori colpiti dal maltempo".