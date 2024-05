Maltempo, alluvione a Bellinzago Lombardo: evacuazione coi gommoni

Bellinzago Lombardo, 16 mag. (askanews) - Queste immagini arrivano da Bellinzago Lombardo, paese nella zona Nord-est di Milano, dove il maltempo che ha colpito la Lombardia ha provocato l'esondazione di alcuni torrenti che hanno riversato acqua e fango per le strade del Paese, allagando le case. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con i gommoni per portare in salvo le persone.

In tutto nelle ultime 48 ore sono stati portati a termine oltre 500 interventi in Lomabrdia per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che hanno colpito la regione.

A Milano sono stati effettuati 340 soccorsi: maggiori criticità oltre che a Bellinzago Lombardo, a Masate e Gessate.

Nella provincia di Monza Brianza sono stati svolti 180 soccorsi, per lo più per allagamenti e prosciugamenti di scantinati allagati.

Il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco ha disposto l'invio di squadre esperte nel pompaggio di acqua e specialisti sommozzatori dalla Liguria.