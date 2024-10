Maltempo al centro-nord. Allerta rossa in Emilia Romagna

Milano, 19 ott. (askanews) - Resta alta l'allerta maltempo in molte regione italiane. Piove da ore in tutto il centro nord Italia ed è allerta rossa in Emila Romagna. In altre sette regioni invece è allerta arancione: in Calabria, Sicilia, una parte dell'Emilia-Romagna e in parte della Campania. Allerta anche per Basilicata, Puglia e Veneto e Liguria.

A causa delle abbondanti precipitazioni si registrano forti disagi sulla zona costiera delle Marche tra Senigallia e Ancona. Il fiume Misa ha rotto gli argini mandando in tilt le strade e il sistema fognario.

Migliora gradualmente la situzione in Friuli Venezia Giulia e Campamia dove venerdì ci sono stati disagi e strade allagate sulla costiera amalfitana e su quella sorrentina e un uomo è rimasto leggermente ferito a Napoli per la caduta di un albero, ovunque si lavora per ripulire case e strade invase da acqua e fango. Resta alta l'allerta nel savonese, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Le condizioni meteo dovrebbe migliorare da lunedì.