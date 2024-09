Maltempo a Milano, oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco

Roma, 5 set. (askanews) - Da stamattina 50 vigili del fuoco sono al lavoro a Milano per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia che ha colpito la città.

Nelle immagini alcuni degli oltre 100 interventi portati a termine dalle squadre, la maggior parte hanno riguardato il soccorso ad automobilisti in panne all'interno dei sottopassaggi in via Silla, via Cassala e viale Rubicone, la rimozione di alberi pericolanti e il prosciugamento di aree allegate.

A Peschiera Borromeo sono stati soccorsi un uomo e una donna, entrambi disabili, bloccati dall'acqua che aveva invaso la loro abitazione.

La forte ondata di maltempo ha colpito anche il Veneto e la Liguria.