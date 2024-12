Malattie cardiovascolari, prevenzione al centro del congresso SIC

Roma, 16 dic. (askanews) - OMRON Healthcare, leader globale nel campo delle apparecchiature mediche per il monitoraggio a domicilio ha presentato, in occasione dell'85°Congresso della SIC (Società Italiana di Cardiologia), i risultati raccolti durante la campagna di sensibilizzazione "Dai Valore al Tuo Cuore". Al centro dell'iniziativa fibrillazione atriale e il suo impatto sulla salute cardiovascolare organizzata in collaborazione con Corman Spa, con il patrocinio della Società Italiana di Cardiologia (SIC) e dell'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce. Italia ODV). Grande attenzione sulla fibrillazione atriale, un'aritmia spesso asintomatica per la quale è fondamentale una diagnosi precoce.

Pasquale Perrone Filardi - Presidente SIC, Roma, Ordinario di Cardiologia presso l'Università Federico II di Napoli, ha dichiarato: "La fibrillazione atriale sintomatica è produttrice di eventi cardiovascolari e cerebrovascolari molto importanti, quindi è un carico che dobbiamo assolutamente ridurre. La raccomandazione è quella di avere uno screening nei soggetti dopo i 65 anni".

Nei pazienti a rischio elevato, lo screening della fibrillazione atriale è fondamentale soprattutto per evitare complicanze gravi come l'ictus.

Giovambattista Desideri, Professore Ordinario di Medicina Interna, Dipartimento di Geriatria delle Scienze Cliniche Interne, Anestesiologiche e Cardiovascolari all'Università Sapienza di Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'ictus embolico rappresenta la complicanza più temibile della fibrillazione atriale. Si calcola che mediamente circa il 25% dei casi di ictus riconoscano una origine embolica e purtroppo non infrequentemente l'esordio sulla scena clinica di una fibrillazione atriale può essere rappresentato proprio da questa temibile complicanza".

Proprio per la fenomenologia spesso asintomatica che caratterizza alcune patologie cardiovascolari, è fondamentale sensibilizzare sul tema della prevenzione.

"Diversi studi condotti dalla Società Europea di Cardiologia, a livello europeo, e anche da altre società scientifiche internazionali, legano indissolubilmente il manifestarsi di fibrillazione atriale con il rischio di ictus" - afferma Valeria Colangiulo, OMRON Healthcare Commercial Director Italy - " La prevenzione è il concetto da trasferire alla popolazione, diventa sempre più importante prendere in mano la prevenzione delle malattie cardiovascolari anche per limitare l'effetto sullo stile di vita delle persone".

Tecnologia e prevenzione giocano un ruolo fondamentale nella presa in cura delle patologie cardiovascolari che, ad oggi, risultano ancora come prima causa di decesso e allettamento a livello globale e, di conseguenza, rappresentano una sfida cruciale per la ricerca di settore.