Malala alle celebrazioni per Mandela: i talebani hanno reso illegale l'adolescenza

Johannesburg, 5 dic. (askanews) - Il premio Nobel per la Pace, Malala Yousafzai, nel suo discorso d'apertura a un evento tenuto dalla Fondazione Mandela a Johannesburg per commemorare il simbolo della lotta contro l'apartheid a 10 anni dalla morte, ha detto che in Afghanistan "il governo talebano ha reso illegale l'adolescenza".

"Vorrei richiamare l'attenzione sulle ragazze dell'Afghanistan - ha detto - le cui sofferenze sono state messe da parte. Il nostro primo imperativo è definire il regime afghano ciò che è realmente: un apartheid di genere. In effetti, i talebani hanno reso illegale l'adolescenza e di questo si sta pagando lo scotto. Le ragazze allontanate dall'istruzione stanno vivendo stati di depressione e ansia. Alcune si rivolgono ai farmaci o tentano il suicidio. Nessuna ragazza al mondo dovrebbe soffrire in questo modo".