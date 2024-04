Majorino: 25 aprile giornata per celebrare l'antifascismo

Milano, 25 apr. (askanews) - "E' sempre una straordinaria giornata per celebrare i valori dell'antifascismo e della resistenza e per richiamarne l'importanza. E' una giornata nella quale ancora una volta la destra italiana non è riuscita fino in fondo a fare i conti con la propria storia". Così il Consigliere regionale della Lombardia Piefrancesco Majorino, a margine della manifestazione milanese per il 25 aprile.

Giorgia Meloni ha "la responsabilità di non rompere con decisione e chiarezza con la storia di una famiglia politica che nasce anche dal post-fascismo", ha concluso.