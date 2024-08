Maduro sospende X, il social di Musk, per 10 giorni in Venezuela

Roma, 9 ago. (askanews) - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, la cui rielezione è contestata dall'opposizione che rivendica la vittoria, ha annunciato durante una manifestazione in suo favore a Caracas che il social network X (l'ex Twitter) è stato "ritirato dalla circolazione" per dieci giorni.

"Ho firmato un progetto di legge con la proposta fatta al Conatel, la Commissione nazionale delle telecomunicazioni, di ritirare dalla circolazione in Venezuela per 10 giorni il social network X, noto in precedenza come Twitter, affinché possano presentare le loro rivendicazioni. Fuori dal Venezuela per 10 giorni!".