Maduro: gli Stati Uniti con Musk cercano di organizzare un golpe

Roma, 3 ago. (askanews) - In conferenza stampa, nel giorno in cui l'opposizione venezuelana torna a scendere in piazza contro la rielezione di Nicolas Maduro, il presidente accusa di gli Stati Uniti di stare orchestrando un colpo di Stato con Elon Musk e ringrazia i presidenti di Brasile, Colombia e Messico che si sono espressi chiedendo di evitare le interferenze straniere.

"Denuncio che il governo degli Stati Uniti insieme a Elon Musk e la internazionale fascista di Milei (il presidente dell'Argentina) guidano un processo di destabilizzazione e di colpo di Stato in questo momento contro il popolo e contro la democrazia venezuelana" ha detto fra l'altro Maduro.

"Il presidente Lula, il presidente Petro e il presidente Lopez Obrador collaborano per far rispettare il Venezuela, così che gli Stati Uniti non facciano quello che stanno facendo" ha aggiunto, e rivolto al segretario di Stato americano Antony Blinken che ieri in un post ha dichiarato l'illegittimità della rielezione di Maduro ha aggiunto "Blinken ha fatto un gesto disperato e insolito per la diplomazia Usa; è venuto a dire che hanno i risultati. Pensa un po', Blinken e il dipartimento di Stato hanno i risultati".