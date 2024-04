Made in Italy, Patassini: Innovazione e Tradizione strategici

Roma, 10 apr. (askanews) - "La recente indagine conoscitiva promossa dalla Camera dei Deputati - lavoro da cui il Governo ha tratto il Disegno di Legge di valorizzazione e tutela del Made in Italy - ha offerto uno spaccato molto interessante sullo stato dell'export italiano: questo è un evidente segnale di come il Made in Italy stia vivendo un momento di rilancio. Il brand Italia va sempre di più valorizzato e tutelato; non dimentichiamo infatti che si tratta di un elemento di richiamo internazionale non solo per i comparti "tradizionali" come il Food e il Fashion ma anche per settori strategici quali la Meccanica, la Chimica e l'Industria di precisione. Dobbiamo pensare al futuro, per questo ritengo che sia stato positivo istituire il Fondo nazionale del Made in Italy, un'opportunità anche per investire sulla valorizzazione degli antichi mestieri e sulla formazione trasversale delle giovani generazioni. Dobbiamo essere creativi e innovativi: letteralmente, 'ricreare le tradizioni'": lo ha detto questa mattina Tullio Patassini, Consigliere del Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.