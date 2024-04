Made in Italy, Meloni: è pezzo fondamentale della nostra identità

Verona, 15 apr. (askanews) - "Attraverso il Made in Italy passa un pezzo fondamentale della nostra identità e del nostro genio. I nostri prodotti sono un pezzo fondamentale di come l'Italia è vista all'estero". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Vinitaly, che coincide con la prima giornata nazionale del made in Italy, "che questo governo ha voluto per sostenere il valore che ha per la nostra economia". E agli studenti in sala degli istituti agrari e dei nuovi licei del Made in Italy inaugurati quest'anno dice: "Possono dire quello che vogliono, ma alla fine la cultura e l'identità italiana la tenete in piedi voi con il vostro lavoro e la vostra cultura".