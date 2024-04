Made in Italy, Marinella: poco ricambio generazionale

Roma, 10 apr. (askanews) - "Viviamo un'esplosione di interesse nei confronti del brand Italia, che sembra sia sempre più apprezzato all'estero che in patria. Quest'anno festeggiamo i 110 anni di attività ed è inevitabile pensare al futuro. Purtroppo portare avanti le attività artigianali non è semplice, perché c'è poco ricambio generazionale. Ed è un peccato perché il made in Italy è caratterizzato dalla sapienza artigianale in tutti i settori, a partire dall'alta sartoria. Il lavoro delle mani sta scomparendo, per questo avevo lanciato alla politica la proposta di creare a Napoli l'università degli antichi mestieri, che potrebbe rappresentare un driver utile a canalizzare le attenzioni su un ambito lavorativo di grande tradizione e prospettiva. Mi auguro che si possa tornare su questo tema e accendere i riflettori sull'intelligenza artigianale, oltre che sull'intelligenza artificiale", lo ha detto questa mattina Maurizio Marinella, Ceo dell'omonimo brand, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.