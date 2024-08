Macron: "Giochi Olimpici hanno mostrato vero volto Francia"

Parigi, 12 ago. (askanews) - I Giochi Olimpici hanno mostrato "il vero volto della Francia". Lo ha dichiarato Emmanuel Macron davanti a diverse centinaia di professionisti coinvolti nell'evento, che è stato "un successo in termini di sicurezza e organizzazione, oltre che un successo sportivo e popolare".

"Noi che abbiamo vissuto per più di due settimane in un Paese in cui abbiamo avuto la sensazione che l'aria fosse più leggera (...) Non vogliamo che la vita torni alla normalità", ha aggiunto il capo dello stato durante questo ricevimento nei giardini dell'Eliseo.

Gli agenti di polizia incaricati di prevenire atti di violenza e/o terrorismo sono riusciti a impedire "centinaia di azioni pericolose" durante i Giochi Olimpici, ha aggiunto. "Non si è verificata alcuna tragedia", ha aggiunto il capo dello stato elogiando gli addetti alla sicurezza.

Tutto questo è stato possibile innanzitutto perché centinaia di azioni sono state prevenute grazie a più di un milione di indagini amministrative condotte dallo Sneas", il Servizio nazionale per le indagini di sicurezza amministrativa. Queste indagini hanno permesso di allontanare "quasi 5.600 persone potenzialmente pericolose", ha dichiarato il presidente.