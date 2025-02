Macron da rapper a MacGyver con l'IA: a Parigi summit mondiale

Roma, 10 feb. (askanews) - Al Grand Palais di Parigi si apre il Vertice sull'intelligenza artificiale. Una due giorni con leader politici e dell'industria tecnologica chiamati a riflettere sugli influssi e i riflessi dell'IA sui commerci, le relazioni e la società.

Ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron in partnership con il primo ministro indiano Narendra Modi, il summit ha come obiettivo dichiarato la "mappatura" della governance dell'IA nel mondo e la promozione dell'idea di un'IA più etica e accessibile.

Macron ha già accolto il primo ministro canadese Justin Trudeau, è arrivato a Parigi anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sono attesi tra gli altri il vicepremier cinese Zhang Guoqing, il leader di OpenAI Sam Altman e quello di Google Sundar Pichai.

Intanto, alla vigilia del vertice, il presidente francese ha annunciato in tv "109 miliardi di euro di investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi anni" e ha condiviso un divertente video sui social in cui si trasforma grazie all'IA: diventa MacGyver, balla hit anni '80 e fa il rapper Nekfeu, mettendo in guardia su potenziali abusi e i rischi a cui si va incontro se non si regolamenta questa rivoluzione.