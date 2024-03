Macron a Praga invita gli alleati dell'Ucraina a non essere "codardi"

Roma, 5 mar. (askanews) - Emmanuel Macron, durante la sua visita a Praga, ha invitato gli alleati dell'Ucraina a "non essere codardi" di fronte a una Russia "diventata inarrestabile", sembrando assumersi la responsabilità dei suoi controversi commenti sulla possibilità di inviare truppe occidentali nel Paese, dilaniato dalla guerra.

"Ci stiamo certamente avvicinando a un momento nella nostra Europa in cui non dobbiamo essere codardi", ha dichiarato il presidente francese all'inizio della sua visita nella Repubblica Ceca, parlando alla comunità francese. "Non vogliamo mai vedere le tragedie che verranno", ha avvertito.

Ha parlato di "potenze diventate inarrestabili" che "estendono la minaccia ogni giorno, attaccandoci sempre di più". "Dobbiamo essere all'altezza della sfida della storia e del coraggio che essa implica", ha insistito Macron.

La visita nella Repubblica Ceca ha lo scopo di mostrare la sua "particolare attenzione" per l'Europa centrale, ha spiegato il suo entourage alla stampa.

Il presidente francese parlerà con il suo omologo ceco, Petr Pavel dell'acquisto di 800mila proiettili al di fuori dell'Unione Europea, oltre che della sua controversa dichiarazione sull'invio di truppe di terra in Ucraina.

In un'intervista concessa al quotidiano ceco Pravo, Macron è anche tornato sulla sua "ambiguità strategica". Il 26 febbraio scorso, al termine di una conferenza a sostegno dell'Ucraina a Parigi, aveva dichiarato che "Ad oggi non c'è un consenso sull'invio di truppe di terra in modo ufficiale, accettato e approvato. Ma in termini dinamici, nulla deve essere escluso. Faremo tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra".

La maggior parte degli alleati, compresa la Repubblica Ceca, aveva preso le distanze.