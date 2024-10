Mace al Forum porta i fan in un viaggio extracorporeo

Milano, 22 ott. (askanews) - Un palco sorprendente, tanti ospiti e musica travolgente. Mace, uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, il 18 ottobre 2024 ha tenuto il suo primo concerto all'Unipol Forum di Milano.

Con An Out Of Body Experience, Mace ha accompagnato lo spettatore in un viaggio extracorporeo, fuori dal sé, verso una dimensione collettiva e mondi onirici.

Ripercorrendo il meglio di OBE, MAYA e OLTRE, il concerto è stato un'esperienza multisensoriale in cui abbandonarsi completamente, con sezioni più spiccatamente live a cavallo tra i generi musicali - grazie anche ai numerosi ospiti cantanti e musicisti sul palco - ed altre sezioni dall'anima più clubbing, con momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica.

Sul palco dell'Unipol Forum con lui o nomi di spicco della scena urban italiana, tra i quali Chiello, Coez, Ele A, Gemitaiz, Izi, Joan Thiele, Venerus, ma anche Marco Mengoni e Colapesce.