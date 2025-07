Lupi: "Non chiediamo dimissioni di Sala, ma la questione è politica"

Roma, 17 lug. (askanews) - Non è per indagini o avvisi di garanzia che si chiedono le dimissioni di una giunta, di un sindaco o di un ministro. A dirlo, a margine del congresso della Cisl, è Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, secondo cui se il centrodestra ha rifiutato le richieste in tal senso verso suoi esponenti anche di governo, deve mantenere la coerenza anche sul caso che sta coinvolgendo il sindaco di Milano Beppe Sala. "Quello che mi preoccupa e ci preoccupa è la paralisi verso cui sta andando la città di Milano: se si ferma Milano si ferma l'Italia - ha detto Lupi - e quindi quello che noi diciamo è che se c'è un governo da 15 anni di sinistra che porta alla paralisi la città di Milano questa è la responsabilità politica, e su questo il centrodestra si deve preparare ad un seria alternativa al governo di sinistra. Ma usare due pesi e due misure nel centrodestra è un errore gravissimo".