Lupi (Noi moderati): in sfida transizioni non perdere radici

Roma, 24 mag. (askanews) - Con la puntata d'esordio, ospite il presidente nazionale di Noi Moderati, parte "Montecitorio domanda: tra la Piazza e il Palazzo", il nuovo format multimediale di askanews e CEOforLIFE

Si tratta di un ciclo di incontri di approfondimento, aperti al pubblico, su temi e sfide dell'attualità italiana e internazionale. Leader di governo, istituzioni, aziende e della società civile, saranno protagonisti di veri "faccia a faccia", tra "la Piazza e il Palazzo", che si terranno presso la Club House di CEOforLIFE.

In pubblicazion streaming sul sito e sui canali social di askanews, nel primo incontro Lupi ha affrontato i temi connessi alle prossime elezioni europee, ad ampio raggio, con un focus sulla competizione in Italia e sulle questioni legate allo sviluppo delle imprese in un mondo in veloce cambiamento.

"Abbiamo bisogno di competere in Europa e nel mondo - ha detto Lupi -. Nel contesto europeo le nostre imprese giocano questa partita, e le due grandi sfide che abbiamo davanti, la transizione ecologica e la transizione digitale, la prima non va negata ma va guidata e la seconda va governata altrimenti ci travolgerà. In questo non vanno perse le nostre radici, la tradizione della piccola e media impresa, una tipicità dell'offerta di qualità che in Italia abbiamo, ma bisogna capire come proprio questa tipicità vince le sfide del futuro, altrimenti è il futuro che ti travolge e ti schiaccia. Fondamentale dunque è che non vinca la burocrazia ma vinca la politica europea, perchè le transizioni funzionano se al centro c'è l'uomo".

Gli appuntamenti di "Montecitorio domanda", sono moderati da Virginia Saba, direttore di Montecitorio News24, Gianni Todini, direttore di askanews, e Giordano Fatali, fondatore e presidente di CEOforLIFE.