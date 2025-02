Luoghi comuni, no grazie. Nuovo spot sui villaggi per Alpitour World

Milano 19 feb. (askanews) - Alpitour World lancia una nuova campagna di comunicazione da circa 5 milioni di euro, incentrata sullo spot "Luoghi comuni cercasi". Un progetto, che, ancora una volta, vuole "mandare in vacanza" certe vecchie opinioni sui villaggi e sul turismo organizzato.

"Per noi è strategico continuare a insistere sul filone che abbiamo iniziato tre anni fa, della lotta ai luoghi comuni - ha detto ad askanews Tommaso Bertini, Corporate Chief Marketing Officer Alpitour World - per continuare a dire che i nostri villaggi sono una cosa diversa. I nostri villaggi non sono quelli degli anni '90 o degli anni '80, si possono fare una serie di attività innovative, divertenti, di benessere, anche di mindfulness: insomma tutti concetti molto legati a un turismo più consapevole".

Ma cosa rappresenta oggi il villaggio in un mondo in continua e rapidissima mutazione, anche nei modi in cui si vive il tempo libero e la vacanza? "I villaggi - ci ha risposto Pier Ezhaya, Direttore generale Tour Operating Alpitour World - hanno il compito di adeguarsi al cambiamento dei costumi, al cambiamento dei bisogni delle persone e quindi i format cambiano. Noi siamo abituati a considerare il villaggio una cosa statica, invece una cosa dinamica che ricalca proprio il cambiamento dei bisogni dei costumi della società, quindi ci sono molte più possibilità di scoprire le destinazioni".

La nuova campagna e il nuovo spot sono parte di una visione e di una strategia che Alpitour World considera cruciale, sia per comunicare l'idea stessa del gruppo, sia per parlare più nello specifico ai potenziali viaggiatori. "Due anni fa - ha aggiunto Bertini - abbiamo intrapreso un percorso molto importante di rebranding per quanto riguarda Alpitour World, intesa come entità a capo di tutte le varie realtà che compongono questa che è la più grande società turistica italiana. La comunicazione è una delle parti di un approccio di marketing, diciamo, più rotondo. Siamo convinti che questa sia un po' la strada da seguire, però ci vogliono risorse, ci vuole tempo, ci vuole energia e soprattutto anche delle idee creative che sappiano catturare quel secondo di attenzione dei consumatori di oggi".

Il lancio dello spot, nato da una idea creativa di TBWAItalia con la produzione Withstand e la regia di William9, arriva ancora in inverno, quando forse l'estate appare troppo lontana. Ma in realtà anche in Italia si sta diffondendo l'early booking, ossia le prenotazioni fatte con anticipo."Prima si tendeva ad aspettare - ha concluso Ezhaya - oggi si è capito che prenotando in anticipo si incrociano due grandi vantaggi: il primo è di trovare la gamma più ampia disponibile, perché ci sono le massime capacità e la seconda è l'opportunità di trovare anche il prezzo più attraente perché ormai tutti gli operatori si muovono con un prezzo dinamico, noi per primi, e quindi all'inizio si trovano anche le condizioni migliori". Condizioni che, rigorosamente, non vogliono più prevedere i luoghi comuni.